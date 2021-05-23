СМИ: Полиция задержала в Минске основателя Telegram-канала Nexta

О задержании объявленного в розыск Протасевича, который внесен в Белоруссии в список причастных к терроризму, рассказывает РИА Новости со ссылкой на незарегистрированный правозащитный центр «Весна».

«Задержан Роман Протасевич. Он летел рейсом Ryanair Афины-Вильнюс», - сообщается Telegram-канале центра.

Ранее пресс-служба Национального аэропорта «Минск» проинформировала о том, что самолет Ryanair рейса Афины-Вильнюс экстренно сел в Минске. Причина – в угрозе минирования. По данным саперов, информация о минировании не подтвердилась.

