КГБ Белоруссии включил в «террористических список» 17 граждан республики
КГБ Белоруссии опубликовало на своем сайте обновленный список лиц, причастных к террористической деятельности. В него вошли 17 граждан республики.
Все добавленные в список граждане обвиняются по статье 289 УК Белоруссии («Акт терроризма»), они относятся к группам Автуховича и Олиневича. Среди включенных пять женщин и 10 мужчин. Все они, кроме Артура Попка, находятся под стражей.
В список вошел также основатель телеграмм-канала NEXTA Степан Путило и главный редактор Роман Протасевич. Сейчас они скрываются от преследования в Польше.
Группу из четырех человек в конце октября прошлого года задержали на границе между Белоруссией и Украиной. При задержанных обнаружили огнестрельное оружие, ручную гранату, баллончики с перцовым газом и холодное оружие, GPS-трекеры и другое спецснаряжение. По версии следствия, предводителем группы был Игорь Олиневич.
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