КГБ Белоруссии включил в «террористических список» 17 граждан республики

КГБ Белоруссии опубликовало на своем сайте обновленный список лиц, причастных к террористической деятельности. В него вошли 17 граждан республики.

Все добавленные в список граждане обвиняются по статье 289 УК Белоруссии («Акт терроризма»), они относятся к группам Автуховича и Олиневича. Среди включенных пять женщин и 10 мужчин. Все они, кроме Артура Попка, находятся под стражей.

В список вошел также основатель телеграмм-канала NEXTA Степан Путило и главный редактор Роман Протасевич. Сейчас они скрываются от преследования в Польше.