СМИ: «Поле чудес» и шоу «Голос» могут закрыть из-за санкций
Популярные программы Первого канала «Поле чудес» и «Голос» могут закрыться в связи с санкциями. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».
Телешоу — российские аналоги зарубежных программ, которые снимаются Первым каналом по лицензии западных компаний. Так, «Поле чудес» — отечественная версия американского шоу Wheel Of Fortune, «Голос» — российский вариант программы The Voice.
Известные передачи могут исчезнуть из эфира Первого канала, если против вещателя введут жесткие санкции.
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