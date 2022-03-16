СМИ: «Поле чудес» и шоу «Голос» могут закрыть из-за санкций

Популярные программы Первого канала «Поле чудес» и «Голос» могут закрыться в связи с санкциями. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

СМИ: Ургант вернется в вечернее шоу?

Телешоу — российские аналоги зарубежных программ, которые снимаются Первым каналом по лицензии западных компаний. Так, «Поле чудес» — отечественная версия американского шоу Wheel Of Fortune, «Голос» — российский вариант программы The Voice.

Известные передачи могут исчезнуть из эфира Первого канала, если против вещателя введут жесткие санкции.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Санкции Против РоссииПервый КаналТелевидение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры