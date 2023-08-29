СМИ: Похороны Пригожина прошли в закрытом формате по желанию родственников
Похороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прошли в закрытом формате по желанию родственников, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении бизнесмена.
Собеседник агентства уточнил, что близкие пожелали, чтобы на траурной церемонии присутствовали только они и ближайшие друзья погибшего.
Источник напомнил, что желающие проститься с Евгением Пригожиным могут посетить Пороховское кладбище в Санкт-Петербурга. По данным СМИ, основателя ЧВК «Вагнер» похоронили рядом с отцом.
Самолёт Евгения Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение вечером 23 августа в Тверской области. Вместе с бизнесменом на борту находился командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и ещё восемь человек. Все они погибли.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что присутствие на похоронах президента РФ Владимира Путина «не предусматривается», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru