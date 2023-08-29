СМИ: Похороны Пригожина прошли в закрытом формате по желанию родственников

Собеседник агентства уточнил, что близкие пожелали, чтобы на траурной церемонии присутствовали только они и ближайшие друзья погибшего.

Источник напомнил, что желающие проститься с Евгением Пригожиным могут посетить Пороховское кладбище в Санкт-Петербурга. По данным СМИ, основателя ЧВК «Вагнер» похоронили рядом с отцом.

Самолёт Евгения Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение вечером 23 августа в Тверской области. Вместе с бизнесменом на борту находился командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и ещё восемь человек. Все они погибли.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что присутствие на похоронах президента РФ Владимира Путина «не предусматривается», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

