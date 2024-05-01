Концертный директор Майданова заявил об улучшении самочувствия певца

Певец и музыкант Денис Майданов, у которого проявилась аллергическая реакция на лекарства, чувствует себя лучше, сообщил концертный директор артиста Захар Майданов.

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«Сегодня уже лучше, все хорошо. Денис Васильевич под наблюдением врачей», - цитирует помощника исполнителя газета «Известия».

По его словам, ясности о выступлениях Майданова с 4 по 11 мая пока нет. Медики решат, достаточно ли он восстановился для концертов.

Накануне Майданов рассказал, что переносит правостороннюю пневмонию. В своем Telegram-канале артист выразил уверенность, что сможет принять участие в праздничных концертах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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