Медведев поздравил россиян советским плакатом с Зеленским вместо Гитлера

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан с Праздником весны и труда, опубликовав советский плакат времен Великой Отечественной войны с изображением президента Украины Владимира Зеленского вместо лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

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За основу политик взял плакат 1941 года «Каждый удар молота - удар по врагу». Художники изобразили рабочего, который с каждым ударом по наковальне направляет снаряды в Гитлера.

На опубликованной карикатуре вместо фюрера изображен Зеленский. Медведев добавил к плакату поздравление.

Ранее зампред Совбеза допустил, что Запад принял решение ликвидировать Зеленского. По мнению Медведева, у украинского лидера есть серьезные причины для беспокойства, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:1 МаяУкраинаДмитрий Медведев

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