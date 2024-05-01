Медведев поздравил россиян советским плакатом с Зеленским вместо Гитлера
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан с Праздником весны и труда, опубликовав советский плакат времен Великой Отечественной войны с изображением президента Украины Владимира Зеленского вместо лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.
За основу политик взял плакат 1941 года «Каждый удар молота - удар по врагу». Художники изобразили рабочего, который с каждым ударом по наковальне направляет снаряды в Гитлера.
На опубликованной карикатуре вместо фюрера изображен Зеленский. Медведев добавил к плакату поздравление.
Ранее зампред Совбеза допустил, что Запад принял решение ликвидировать Зеленского. По мнению Медведева, у украинского лидера есть серьезные причины для беспокойства, отмечает «Радиоточка НСН».
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