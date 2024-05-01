Медведев поздравил россиян советским плакатом с Зеленским вместо Гитлера

За основу политик взял плакат 1941 года «Каждый удар молота - удар по врагу». Художники изобразили рабочего, который с каждым ударом по наковальне направляет снаряды в Гитлера.

На опубликованной карикатуре вместо фюрера изображен Зеленский. Медведев добавил к плакату поздравление.

Ранее зампред Совбеза допустил, что Запад принял решение ликвидировать Зеленского. По мнению Медведева, у украинского лидера есть серьезные причины для беспокойства, отмечает «Радиоточка НСН».

