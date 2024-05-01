Во Франции пенсионер получил тюремный срок за угрозы Макрону

Причиной стало письмо, которое пенсионер отправил социальному работнику. В нем мужчина призывал «перерезать горло» президенту и его супруге. К посланию был приложен соответствующий фотоколлаж.

На суде адвокат назвал письмо «криком о помощи», поскольку пенсионер находился в трудном финансовом положении. В итоге мужчину приговорили к шести месяцам тюрьмы.

В конце февраля Макрон допустил отправку войск западных стран на Украину. Член Совета Федерации Алексей Пушков напомнил французскому лидеру о судьбе армии Наполеона в России, сообщает «Радиоточка НСН».

