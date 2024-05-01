WP: республиканцы решили отстранить спикера Палаты представителей Джонсона
Республиканцы в Палате представителей США решили отстранить от должности спикера своего сопартийца Майка Джонсона, утверждает газета The Washington Post (WP).
По информации издания, голосование по вопросу отстранения Джонсона от должности пройдет на следующей неделе.
Отмечается, что большинство республиканцев в нижней палате американского парламента настроены против Джонсона. При этом представители Демократической партии не намерены поддерживать его возможную отставку.
Ранее Палата представителей одобрила закон о военной помощи Украине на $61 миллиард. До этого республиканцы заявляли, что проголосуют за документ только в связке с решениями федерального правительства по безопасности на южной границе, напоминает «Радиоточка НСН».
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