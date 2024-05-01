WP: республиканцы решили отстранить спикера Палаты представителей Джонсона

По информации издания, голосование по вопросу отстранения Джонсона от должности пройдет на следующей неделе.

Отмечается, что большинство республиканцев в нижней палате американского парламента настроены против Джонсона. При этом представители Демократической партии не намерены поддерживать его возможную отставку.

Ранее Палата представителей одобрила закон о военной помощи Украине на $61 миллиард. До этого республиканцы заявляли, что проголосуют за документ только в связке с решениями федерального правительства по безопасности на южной границе, напоминает «Радиоточка НСН».

