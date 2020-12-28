СМИ подсчитали летальность коронавируса в России в ноябре

Летальность COVID-19 в России в ноябре составляет 3,4—5,2 процентов в зависимости от метода подсчёта. Об этом сообщает ТАСС, основываясь на данных Росстата и федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым в ноябре скончались более 35 тысяч больных COVID-19.

Коронавирус как основная причина смерти в ноябре был выявлен в 23 610 случаев, при этом 3 984 смертей требуют дополнительных исследований. Также у 12 035 больных COVID-19 была зафиксирована смерть по другим причинам.

Как сообщает ТАСС, при учёте всех показателей летальность составляет 5,2%, при коронавирусе как основной причине смерти — 3,4%.

В свою очередь, оперативный штаб по борьбе с инфекцией заявил о показателе летальности в ноябре менее 1,8%. При этом оперштаб учитывает лишь первичную статистику и случаи, когда удалось оперативно подтвердить COVID-19 как причину смерти.

Между тем, согласно данным Росстата, смертность в России в ноябре выросла на 55,6%. За месяц скончались почти 220 тысяч россиян, при этом показатель прошлого года за аналогичный период — 141 тысяча человек, сообщает «Свободная пресса».

