СМИ подсчитали летальность коронавируса в России в ноябре
Летальность COVID-19 в России в ноябре составляет 3,4—5,2 процентов в зависимости от метода подсчёта. Об этом сообщает ТАСС, основываясь на данных Росстата и федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым в ноябре скончались более 35 тысяч больных COVID-19.
Коронавирус как основная причина смерти в ноябре был выявлен в 23 610 случаев, при этом 3 984 смертей требуют дополнительных исследований. Также у 12 035 больных COVID-19 была зафиксирована смерть по другим причинам.
Как сообщает ТАСС, при учёте всех показателей летальность составляет 5,2%, при коронавирусе как основной причине смерти — 3,4%.
В свою очередь, оперативный штаб по борьбе с инфекцией заявил о показателе летальности в ноябре менее 1,8%. При этом оперштаб учитывает лишь первичную статистику и случаи, когда удалось оперативно подтвердить COVID-19 как причину смерти.
Между тем, согласно данным Росстата, смертность в России в ноябре выросла на 55,6%. За месяц скончались почти 220 тысяч россиян, при этом показатель прошлого года за аналогичный период — 141 тысяча человек, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+27 787 / сут.
Умерли
55 265+487 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+20 480 / сут.
- ФСИН пригрозила Навальному заменить условный срок реальным
- Великобритания установила новый антирекорд по суточному приросту больных COVID-19
- Восемь жителей ФРГ по ошибке получили пятикратную дозу вакцины от COVID-19
- СМИ подсчитали летальность коронавируса в России в ноябре
- Экс-главу «БТА банка» Аблязова заочно приговорили к 15 годам заключения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru