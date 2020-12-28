Росстат: Более 35 тысяч пациентов умерли от COVID-19 в ноябре
Более 35 тысяч больных COVID-19 умерли в России в ноябре. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики.
По данным Росстата, коронавирус как основная причина смерти был выявлен у 19 626 умерших.
Кроме того, COVID-19 в качестве основной причины гибели, но при необходимости дополнительных исследований зафиксирован в 3 984 случаев.
Коронавирус как сопутствующее заболевание, повлиявшее на наступление смерти, диагностирован 2 178 умерших. При этом инфекция, являвшаяся сопутствующим заболеванием, но не оказавшая влияние на гибель пациента, была зафиксирована в 9 857 случаях.
За последние сутки в России было выявлено 27 787 новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 3 078 035 заболевших, 2 471 309 человек выздоровели, умерло 55 265 пациентов, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru