СМИ: Подозреваемый в хищениях экс-менеджер «Роскосмоса» сбежал за границу
Бывшего топ-менеджера Роскосмоса Владимира Мешкова, подозреваемого в хищении более 600 млн рублей, объявили в международный розыск и заочно арестовали на два месяца. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным Следственного комитета, Мешков причастен к хищению средств, выделенных из бюджета на реконструкцию стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.
Отмечается, что экс-менеджер госкорпорации уехал из России. Срок его ареста будет отсчитываться с момента задержания на территории РФ либо экстрадиции.
Мешков стал фигурантом дела об особо крупном мошенничестве в 2019 году. Расследование было начато после выявления Генпрокуратурой махинаций при исполнении контракта между НИЦ РКП и ООО «Москапстрой». По данным правоохранителей, подрядчик получил 1,5 млрд рублей, однако более миллиарда из них оказалось на счетах компаний, «имевших признаки фиктивности». Позже следствие скорректировало размер ущерба, прокуратура считает, что Мешков и другие фигуранты похитили 600 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru