Внука экс-главы ЦБ обвинили в хищении миллиардов рублей
Внука экс-главы Банка России Георгия Матюхина Станислава Матюхина обвинили в хищении миллиардов рублей. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
Следствие полагает, что Матюхин был членом преступного сообщества, получавшего обманным путем деньги от соотечественников с 2012 по 2021 год. Внук бывшего главы ЦБ был генеральным директором инвестиционной компании, финансовой пирамиды QBF. Пострадавшими стали сотни вкладчиков, убежденных, что вкладывают крупные денежные суммы в серьезные финансовые портфели.
Вместо этого деньги потерпевших оказывались в офшорах и перечислялись на расчетные счета других фирм. За девять лет фигурантам удалось похитить свыше двух миллиардов рублей, на которые они приобретали дорогостоящие автомобили, недвижимость и акции.
Помимо Матюхина, перед судом предстанут руководитель филиальной сети компании Владимир Пахомов, руководитель санкт-петербургского офиса ООО QBF Алексей Голубев и юрист структуры Евгения Россиева. Все они обвиняются в участии в преступном сообществе и мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
По версии следствия, организатором стал Роман Шпаков, сумевший покинуть территорию России. Его объявили в международный розыск.
Материалы уголовного дела передали в Пресненский райсуд Москвы.
Ранее бывшему старшему инспектору уголовно-исполнительной инспекции ФСИН России предъявили обвинения в покушении на мошенничество и вымогательстве в Пензенской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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