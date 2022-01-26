Суд арестовал подозреваемого в нападении на вдову Градского

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что обвиняемый арестован до 16 марта.

Адвокат подозреваемого Игорь Чевычалов подчеркнул, что Жабборов признал вину в полном объеме и готов сотрудничать со следствием. Жаббаров рассказал, что хотел таким способом подзаработать.

Ранее Коташенко обратилась в полицию с заявлением. По ее словам, преступники спровоцировали ДТП с машиной, за рулем которой она ехала. После злоумышленники заставили девушку вернуться домой и забрали крупную сумму денег в размере 100 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое по стаье 162 УК РФ.

