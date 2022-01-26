Суд арестовал подозреваемого в нападении на вдову Градского
Наро-Фоминский суд Москвы вынес решение об аресте Умеджона Жабборова, которого подозревают в разбойном нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко. Об этом сообщает ТАСС.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что обвиняемый арестован до 16 марта.
Адвокат подозреваемого Игорь Чевычалов подчеркнул, что Жабборов признал вину в полном объеме и готов сотрудничать со следствием. Жаббаров рассказал, что хотел таким способом подзаработать.
Ранее Коташенко обратилась в полицию с заявлением. По ее словам, преступники спровоцировали ДТП с машиной, за рулем которой она ехала. После злоумышленники заставили девушку вернуться домой и забрали крупную сумму денег в размере 100 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое по стаье 162 УК РФ.
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