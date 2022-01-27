СМИ: подозреваемый в ограблении вдовы Градского признал вину
Защита подозреваемого в ограблении вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко не собирается обжаловать его заключение под стражу на два месяца, сообщает телеканал «360» со ссылкой на адвоката Игоря Чевычалова.
По словам правозащитника, его клиент признал вину. Обжаловать арест они не будут. Сообщники задержанного еще находятся в розыске.
Как отметил Чевычалов, его подзащитный, как и все остальные, пошел на преступление из желания заработать. «Ему немножко дали, вот и все», — сказал юрист, не назвав при этом конкретную сумму. При этом адвокат сообщил, что у арестованного два гражданства.
«Он гражданин России и гражданин Таджикистана. Работал где придется, то там, то там», — рассказал правозащитник.
Напомним, сотрудники полиции знали, что подозреваемые скрылись на белом Mercedes. Номера машины удалось вычислить с помощью камер наблюдения. В результате правоохранители вышли на 27-летнего злоумышленника.
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