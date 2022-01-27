СМИ: подозреваемый в ограблении вдовы Градского признал вину

По словам правозащитника, его клиент признал вину. Обжаловать арест они не будут. Сообщники задержанного еще находятся в розыске.

Как отметил Чевычалов, его подзащитный, как и все остальные, пошел на преступление из желания заработать. «Ему немножко дали, вот и все», — сказал юрист, не назвав при этом конкретную сумму. При этом адвокат сообщил, что у арестованного два гражданства.

«Он гражданин России и гражданин Таджикистана. Работал где придется, то там, то там», — рассказал правозащитник.

Напомним, сотрудники полиции знали, что подозреваемые скрылись на белом Mercedes. Номера машины удалось вычислить с помощью камер наблюдения. В результате правоохранители вышли на 27-летнего злоумышленника.

