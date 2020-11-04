СМИ: под Парижем полицейские задержали злоумышленника после угроз учителям

Известно, что злоумышленник тиранил преподавателей на протяжении нескольких дней, уточняет Telegram-канал «раньше всех. Ну почти». Угрозы мужчины носили религиозный характер.

Сообщается, что еще в понедельник вечером одна из преподавателей обратилась с жалобой в полицию. Женщина написала, что во время перерыва выйдя на улицу, дважды слышала угрозы от пробегавшего мимо школы мужчины. Он кричал, что «отомстит за Аллаха и пророка» Мухаммеда и обещал, что «учителя поплатятся».

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров заявил в эфире НСН предсказал новые теракты в Европе. Гончаров считает, что и без того напряженную ситуацию обострили карикатуры на пророка Мухаммеда, а также резкие заявления президентов Франции и Турции.

«Мигранты живут в Европе по законам шариата. Они даже не пускают полицейских в районы, в которых живут. Мне кажется, европейские спецслужбы еще не раз столкнутся с новыми проблемами. Терроризм и убийства будут продолжаться», - отметил ветеран «Альфы».



