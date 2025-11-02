СМИ: Почти 70 рейсов задержаны в аэропорту Сочи после ночной атаки БПЛА

По информации SHOT, на вылет задержаны 35 рейсов, на прилет — 33, еще один прилетный рейс полностью отменен. В терминалах ожидают вылета сотни пассажиров. Семьям с детьми выдали надувные матрасы для отдыха прямо на полу зала.

Ранее сообщалось о почти 20 рейсов задержаных в аэропорту Сочи.

Ночью ПВО над Краснодарским краем перехватила 32 украинских дрона, а по всей России — 164 беспилотника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

