СМИ: Почти 20 рейсов задержано в аэропорту Сочи после ночной атаки БПЛА
В международном аэропорту Сочи из-за ночной атаки БПЛА задержано почти два десятка рейсов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным «Базы», большинство вылетов из Сочи перенесли на 4–5 часов, однако один рейс задерживается на 11 часов. Пассажиры провели ночь в залах ожидания, где им предоставили надувные матрасы, пледы, коврики и воду. Всего в настоящее время задерживается 17 вылетов.
Росавиация сообщила, что аэропорт Сочи возобновил работу в 8 утра, однако к обеду ночные рейсы всё ещё не выполнены.
Ранее в Туапсе при атаке БПЛА ВСУ загорелись два иностранных судна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ушедший из РФ люксовый французский бренд зарегистрировал товарный знак до 2034 года
- «Сонный» туризм стал приоритетом россиян на ноябрьские праздники
- СМИ: Почти 20 рейсов задержано в аэропорту Сочи после ночной атаки БПЛА
- Буксир загорелся в новороссийском порту «Кавказ»
- Минобороны РФ: «Центр» пресек прорыв полка «Скала» из окружения под Красноармейском
- Минобороны: Силы ПВО за сутки сбили 283 украинских БПЛА
- В РФ официально учредили День сварщика
- В Туапсе при атаке БПЛА ВСУ загорелись два иностранных судна
- В РФ нападение с ножом в поезде в Великобритании связали с миграционной политикой
- На Кубани обломки БПЛА ВСУ повредили многоквартирный дом в Туапсинском округе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru