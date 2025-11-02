СМИ: Почти 20 рейсов задержано в аэропорту Сочи после ночной атаки БПЛА

По данным «Базы», большинство вылетов из Сочи перенесли на 4–5 часов, однако один рейс задерживается на 11 часов. Пассажиры провели ночь в залах ожидания, где им предоставили надувные матрасы, пледы, коврики и воду. Всего в настоящее время задерживается 17 вылетов.

Росавиация сообщила, что аэропорт Сочи возобновил работу в 8 утра, однако к обеду ночные рейсы всё ещё не выполнены.

Ранее в Туапсе при атаке БПЛА ВСУ загорелись два иностранных судна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».