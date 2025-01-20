СМИ: Пистолеты с патронами обнаружили в логистическом центре почты в Москве

В столичном логистическом центре во Внуково при обработке почты обнаружили четыре посылки с оружием, сообщил Telegram-канал «SHOT».

Согласно данным, в посылках лежали два пистолета, в том числе один револьвер, снаряды и патроны. Отмечается, что на место происшествия в поселении Марушкинское вызвали специалистов экстренных служб.