СМИ: Пистолеты с патронами обнаружили в логистическом центре почты в Москве

В столичном логистическом центре во Внуково при обработке почты обнаружили четыре посылки с оружием, сообщил Telegram-канал «SHOT».

Согласно данным, в посылках лежали два пистолета, в том числе один револьвер, снаряды и патроны. Отмечается, что на место происшествия в поселении Марушкинское вызвали специалистов экстренных служб.

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Четыре отправления с подозрительным содержанием заметили сегодня около 9:00, добавляется в сообщении.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что запрет на продажу пневматического оружия несовершеннолетним следует ввести в России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПочтаОружие

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