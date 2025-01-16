Депутат Гусев предложил запретить продажу пневматики несовершеннолетним

Запрет на продажу пневматического оружия несовершеннолетним следует ввести в России. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в беседе с РИА Новости.

Депутат прокомментировал инцидент в Рязани, когда восьмиклассник выстрелил в сверстника из игрушечного пистолета, перезаряжаемого пластмассовыми шариками. Пострадавший получил ушиб мягких тканей.

«Пневмат были куплен на маркетплейсе. Считаю правильным законодательно разрешить продавать пневматическое оружие только людям, достигшим 18-летнего возраста», — заявил Гусев.

Парламентарий подчеркнул, что участились случаи, когда подростки получают травмы от игрушечных и пневматических пистолетов. Как отметил Гусев, пневматику мощностью более 3 Дж могут приобрести только совершеннолетние, но ограничений на покупку оружия мощностью ниже 3 Дж нет.

«Значение в 3 Дж примерно в 30 раз меньше, чем у боевых аналогов (от 90 единиц). Кроме того, пневматическое оружие с энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 миллиметра можно приобрести без лицензии с 18 лет», — подчеркнул депутат.

Ранее Дмитрий Гусев предложил ограничить возможность для таксистов завышать цены на свои услуги, напоминает РЕН ТВ.

