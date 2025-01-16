Депутат Гусев предложил запретить продажу пневматики несовершеннолетним
Запрет на продажу пневматического оружия несовершеннолетним следует ввести в России. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в беседе с РИА Новости.
Депутат прокомментировал инцидент в Рязани, когда восьмиклассник выстрелил в сверстника из игрушечного пистолета, перезаряжаемого пластмассовыми шариками. Пострадавший получил ушиб мягких тканей.
«Пневмат были куплен на маркетплейсе. Считаю правильным законодательно разрешить продавать пневматическое оружие только людям, достигшим 18-летнего возраста», — заявил Гусев.
Парламентарий подчеркнул, что участились случаи, когда подростки получают травмы от игрушечных и пневматических пистолетов. Как отметил Гусев, пневматику мощностью более 3 Дж могут приобрести только совершеннолетние, но ограничений на покупку оружия мощностью ниже 3 Дж нет.
«Значение в 3 Дж примерно в 30 раз меньше, чем у боевых аналогов (от 90 единиц). Кроме того, пневматическое оружие с энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 миллиметра можно приобрести без лицензии с 18 лет», — подчеркнул депутат.
Ранее Дмитрий Гусев предложил ограничить возможность для таксистов завышать цены на свои услуги, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru