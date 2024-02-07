В Иркутске задержали проникшего в школу с пневматическим пистолетом подростка

Ранее СМИ сообщили, что в местной школе № 14 трое подростков зашли в кабинет к девятиклассникам, один из них якобы показал пистолет, приказав всем встать на колени. Отмечалось, что проникшие в здание не учатся в учреждении.

Полиция получила сообщение от директора школы о том, что старшеклассники во время урока продемонстрировали «предмет, визуально похожий на пистолет». Правоохранители начали проверку инцидента и установили личности его участников: трех иркутян в возрасте от 16 до 18 лет.

«При личном досмотре у юноши изъяли пневматический пистолет. В отношении подростков составлены акты об административных правонарушениях. В настоящий момент один из участников инцидента задержан ... двое задержанных отпущены», — подчеркнули в МВД.

Материалы проверки находятся в региональном управлении Следственного комитета.

