СМИ: Пилоты выдвинули свою версию инцидента с обледеневшим самолетом S7
Экипаж самолета рейса авиакомпании S7 Магадан — Новосибирск, который совершил аварийную посадку в Иркутске, в своей версии случившегося частично возложил ответственность за произошедшее на наземные службы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.
Так, экипаж просил техников не разбавлять жидкость с гликолем горячей водой. Пилоты отмечают, что дали указание обработать только хвост самолета и крылья.
Также пилоты отмечают, что наземные специалисты не предложили провести дополнительную обработку фюзеляжа, хотя видели толстый слой снега. Таким образом, когда самолет приземлился в Иркутске, на стабилизаторах, крыльях и носовой части было около пяти сантиметров льда.
Ранее сообщалось, что самолет совершил незапланированную посадку в Иркутске из-за отказа электрооборудования.
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