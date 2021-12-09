СМИ: Пилоты выдвинули свою версию инцидента с обледеневшим самолетом S7

Экипаж самолета рейса авиакомпании S7 Магадан — Новосибирск, который совершил аварийную посадку в Иркутске, в своей версии случившегося частично возложил ответственность за произошедшее на наземные службы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

Так, экипаж просил техников не разбавлять жидкость с гликолем горячей водой. Пилоты отмечают, что дали указание обработать только хвост самолета и крылья.