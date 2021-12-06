После инцидента с посадкой в Иркутске обледеневшего самолета заведено уголовное дело

По данным следователей, при вылете отмечалось сильное обледенение самолета. В полете отказали приборы указателей скорости и высоты и командир воздушного судна принял решение о посадке в Иркутске. Приземление прошло благополучно, на ручном управлении. На борту находились 199 человек, никто не пострадал. На следующий день пассажиры лайнера улетели к месту назначения резервным бортом.

В S7 сообщали, что самолет попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота, но потери управления при этом не случилось. Ранее авиаперевозчик не исключил возможность неправильной противообледенительной обработки самолета.



