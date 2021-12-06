После инцидента с посадкой в Иркутске обледеневшего самолета заведено уголовное дело

После инцидента с обледенением самолета авиакомпании S7 следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел 2. Самолет Airbus 321, выполнявший рейс Магадан – Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска.

Росавиация расследует инцидент с обледеневшим самолетом Магадан-Новосибирск

По данным следователей, при вылете отмечалось сильное обледенение самолета. В полете отказали приборы указателей скорости и высоты и командир воздушного судна принял решение о посадке в Иркутске. Приземление прошло благополучно, на ручном управлении. На борту находились 199 человек, никто не пострадал. На следующий день пассажиры лайнера улетели к месту назначения резервным бортом.

В S7 сообщали, что самолет попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота, но потери управления при этом не случилось. Ранее авиаперевозчик не исключил возможность неправильной противообледенительной обработки самолета.


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ФОТО: Пресс-служба СК РФ
ТЕГИ:Аварийная ПосадкаСамолетыИркутск
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