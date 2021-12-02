Самолет рейса Магадан-Новосибирск экстренно сел в Иркутске

Летевший из Магадана в Новосибирск пассажирский самолет совершил незапланированную посадку в Иркутске из-за отказа электрооборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы иркутского аэропорта.

В аэропорту Челябинска самолет выехал за пределы ВПП

«Приземлился благополучно. Причина — отказ электроники», — рассказал собеседник агентства.

На борту воздушного судна находились 199 человек, отмечает RT. Как долго пассажиры пробудут в Иркутске, неизвестно, решается вопрос о их доставке к месту назначения.

По данным «Интерфакса», инцидент произошел с лайнером Airbus 321 авиакомпании S7. Уточняется, что посадка проводилась в ручном режиме.

Накануне стало известно, что в аэропорту Челябинска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, напоминает РИА ФАН. После инцидента воздушная гавань временно прекратила прием рейсов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новсти/Александр Гальперин
ТЕГИ:Экстренная ПосадкаСамолетыИркутск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры