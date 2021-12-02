Самолет рейса Магадан-Новосибирск экстренно сел в Иркутске
Летевший из Магадана в Новосибирск пассажирский самолет совершил незапланированную посадку в Иркутске из-за отказа электрооборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы иркутского аэропорта.
«Приземлился благополучно. Причина — отказ электроники», — рассказал собеседник агентства.
На борту воздушного судна находились 199 человек, отмечает RT. Как долго пассажиры пробудут в Иркутске, неизвестно, решается вопрос о их доставке к месту назначения.
По данным «Интерфакса», инцидент произошел с лайнером Airbus 321 авиакомпании S7. Уточняется, что посадка проводилась в ручном режиме.
Накануне стало известно, что в аэропорту Челябинска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, напоминает РИА ФАН. После инцидента воздушная гавань временно прекратила прием рейсов.
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