Самолет рейса Магадан-Новосибирск экстренно сел в Иркутске

«Приземлился благополучно. Причина — отказ электроники», — рассказал собеседник агентства.

На борту воздушного судна находились 199 человек, отмечает RT. Как долго пассажиры пробудут в Иркутске, неизвестно, решается вопрос о их доставке к месту назначения.

По данным «Интерфакса», инцидент произошел с лайнером Airbus 321 авиакомпании S7. Уточняется, что посадка проводилась в ручном режиме.

Накануне стало известно, что в аэропорту Челябинска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, напоминает РИА ФАН. После инцидента воздушная гавань временно прекратила прием рейсов.

