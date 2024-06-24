СМИ: Певица Земфира вернулась в Москву ради лечения зубов

По данным СМИ, очевидцы видели певицу в очереди на прием к стоматологу в одной из столичных больниц.

Уточняется, что администрация поликлиники, в которой якобы видели Земфиру, отказалась подтвердить визит певицы из-за врачебной тайны.

Земфиру внесли в реестр иностранных агентов в 2023 году, напоминает RT. Она выступала с критикой в адрес спецоперации, поддерживала Украину и давала концерты в недружественных странах. Адвокат Земфиры Александр Передрук уточнял, что Минюст РФ вменял певице спонсирование от кредитных организаций из Германии и Ирландии.

