СМИ: Певица Земфира вернулась в Москву ради лечения зубов
Певица Земфира (признана в РФ иноагентом) вернулась в Москву ради лечения зубов, сообщил Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
По данным СМИ, очевидцы видели певицу в очереди на прием к стоматологу в одной из столичных больниц.
Уточняется, что администрация поликлиники, в которой якобы видели Земфиру, отказалась подтвердить визит певицы из-за врачебной тайны.
Земфиру внесли в реестр иностранных агентов в 2023 году, напоминает RT. Она выступала с критикой в адрес спецоперации, поддерживала Украину и давала концерты в недружественных странах. Адвокат Земфиры Александр Передрук уточнял, что Минюст РФ вменял певице спонсирование от кредитных организаций из Германии и Ирландии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru