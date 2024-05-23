Суд не удовлетворил жалобу Земфиры и оставил ее в реестре иноагентов
23 мая 202414:42
Второй кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобу певицы Земфиры (признана иноагентом в России) и оставил ее в реестре иноагентов. Об этом сообщило РИА Новости.
Певица была включена в перечень в феврале 2023 года.
Адвокат Земфиры Александр Передрук уточнял, что Минюст вменял певице спонсирование от кредитных организаций из Германии и Ирландии.
Ранее МВД объявило в розыск художника и создателя сайта «Уралнаш» иноагента Станислава Бакалейко, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru