Суд не удовлетворил жалобу Земфиры и оставил ее в реестре иноагентов

Число погибших в сгоревшем подмосковном хостеле увеличилось до восьми Город выставил на торги земельный участок в Новой Москве Основной период ЕГЭ стартовал в Москве Реки и озёра Подмосковья прогрелись до +17 градусов В Московском зоопарке на свет появились детеныши сиамской кобры