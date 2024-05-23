Суд не удовлетворил жалобу Земфиры и оставил ее в реестре иноагентов

Второй кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобу певицы Земфиры (признана иноагентом в России) и оставил ее в реестре иноагентов. Об этом сообщило РИА Новости.

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Певица была включена в перечень в феврале 2023 года.

Адвокат Земфиры Александр Передрук уточнял, что Минюст вменял певице спонсирование от кредитных организаций из Германии и Ирландии.

Ранее МВД объявило в розыск художника и создателя сайта «Уралнаш» иноагента Станислава Бакалейко, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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