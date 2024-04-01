«Злая ирония к себе»: В песне Земфиры Colette нашли отсылку к социальной лирике

Собеседник НСН предположил, что вдохновением для новой композиции мог послужить личный опыт исполнительницы. При этом по настроению релиза сложно судить о том, каким будет альбом, добавил критик.

«По одной песне судить о целом будущем альбоме невозможно, Земфира разнопланова. Основным триггером для песни послужило то, что она огребает в СМИ. В начале она заявляет, к кому обращается – к представителям желтых газет. Возможно, это песня о наболевшем. В последнее время Земфира получает массу хейта в СМИ. Видимо, ее допекли публикации, в которых пишут в негативном ключе. Но, мне кажется, Земфира помудрела, поэтому новый релиз звучит мягче предыдущих. Надеюсь, информация доходит не однобоко, и мозги у нее не промыты окончательно, как у других коллег-иноагентов. "Нам уже ничего не светит", - возможно, это злая ирония по отношению к самой себе. Она лишилась того, что у нее было – огромной аудитории на территории нашей страны, полных залов. Думаю, эту строчку она больше относит к себе и коллегам, которые уехали», - заключил он.

Ранее первый продюсер певицы Леонид Бурлаков в интервью «Радиоточке НСН» назвал новый релиз Земфиры предвестником мирного времени. По его мнению, гармония нового трека пропитана светом и надеждой.

