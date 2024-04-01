«Злая ирония к себе»: В песне Земфиры Colette нашли отсылку к социальной лирике
В новом релизе исполнительницы может быть скрыто обращение к представителям "желтых" СМИ, сказал НСН Владимир Полупанов.
Композицию Земфиры (признана иноагентом в РФ) Colette стоит отнести к социальному творчеству певицы, заявил в интервью НСН журналист, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов.
Первого апреля артистка представила новый сингл и анонсировала выход альбома Colette. Информации о дате релиза пластинки пока нет. По словам Полупанова, Colette отходит от традиции популярных хитов Земфиры.
«Композиция сделана хорошо, аранжировка прекрасная, все звучит фирменно. Но по содержанию есть вопросы. Мы полюбили ее за лирику, песни о любви – самые мощные в ее творчестве. Она свернула не на свою дорожку в "социальщину" – песни не о вечном, а о сиюминутном. В этой композиции она обличает, ей это не идет. Возможно, неслучайно Земфира выпустила песню в День юмора и шуток. В композиции есть ирония, но злая. Боюсь, мы потеряем ее как автора пронзительных песен о любви. А обрести ее в статусе песенного сатирика нам бы не очень хотелось», - заявил он.
Собеседник НСН предположил, что вдохновением для новой композиции мог послужить личный опыт исполнительницы. При этом по настроению релиза сложно судить о том, каким будет альбом, добавил критик.
«По одной песне судить о целом будущем альбоме невозможно, Земфира разнопланова. Основным триггером для песни послужило то, что она огребает в СМИ. В начале она заявляет, к кому обращается – к представителям желтых газет. Возможно, это песня о наболевшем. В последнее время Земфира получает массу хейта в СМИ. Видимо, ее допекли публикации, в которых пишут в негативном ключе. Но, мне кажется, Земфира помудрела, поэтому новый релиз звучит мягче предыдущих. Надеюсь, информация доходит не однобоко, и мозги у нее не промыты окончательно, как у других коллег-иноагентов. "Нам уже ничего не светит", - возможно, это злая ирония по отношению к самой себе. Она лишилась того, что у нее было – огромной аудитории на территории нашей страны, полных залов. Думаю, эту строчку она больше относит к себе и коллегам, которые уехали», - заключил он.
Ранее первый продюсер певицы Леонид Бурлаков в интервью «Радиоточке НСН» назвал новый релиз Земфиры предвестником мирного времени. По его мнению, гармония нового трека пропитана светом и надеждой.
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