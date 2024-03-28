СМИ: Певица Лариса Долина призвала вернуть смертную казнь для террористов

«В отношении террористов только такая кара должна быть», — подчеркнула певица.

Она также добавила, что на том свете террористов ждет также и божья кара, которая, по словам Долиной, пострашнее смертной казни.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила для террористов более жесткое наказание, чем смертная казнь, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

