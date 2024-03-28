СМИ: Певица Лариса Долина призвала вернуть смертную казнь для террористов

Народная артистка РФ, певица Лариса Долина заявила о необходимости возвращения смертной казни за преступления, подобные теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, сообщает NEWS.ru.

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«В отношении террористов только такая кара должна быть», — подчеркнула певица.

Она также добавила, что на том свете террористов ждет также и божья кара, которая, по словам Долиной, пострашнее смертной казни.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила для террористов более жесткое наказание, чем смертная казнь, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:КрасногорскТеррористыСмертная КазньПевица

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