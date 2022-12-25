СМИ: певец Антонов продолжает реабилитацию в России
Российский исполнитель Юрий Антонов продолжает реабилитацию из-за постоянных болей в ноге, сообщает РИА Новости.
Певец заявил, что чувствует себя лучше, чем раньше. «В России, 3–4 раза в неделю я прохожу процедуры», – сказал Антонов.
Четыре года назад у Антонова произошел разрыв мениска. Певцу делали несколько сложных операций.
Юрий Антонов родился в 1945 году в Ташкенте в семье военного. С конца 1960-х музыкант сотрудничал с популярными советскими коллективами: «Поющие гитары», «Весёлые ребята», «Аракс». В 1980-е начал сольную карьеру, выпустив более 50 дисков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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