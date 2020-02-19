Юрий Антонов отмечает юбилей

Юрий Антонов родился в 1945 году в Ташкенте в семье военного, сообщает RT. С конца 1960-х музыкант сотрудничал с популярными советскими коллективами: «Поющие гитары», «Весёлые ребята», «Аракс». В 1980-е начал сольную карьеру, выпустив более 50 дисков.

Антонов написал десятки песен, которые стали хитами. К началу 2000-х общий тираж проданных пластинок с его участием приблизился к 50 млн экземпляров, сообщает РЕН ТВ.

Ранее Юрий Антонов был признан самым дорогим российским артистом корпоративов. Музыкант оценивает свое выступление в 15 млн рублей (250 тыс долларов). Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН заявил, что Антонов заслуживает сумм в миллионы долларов. Пригожин при этом сравнил Антонова с Полом Маккартни. Продюсер назвал российского музыканта величайшим композитором и напомнил, что тот написал огромное количество хитов, которые знают все россияне.

