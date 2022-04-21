СМИ: Павел Дуров стал гражданином ОАЭ
Создатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает Forbes со ссылкой на источник близкий к предпринимателю.
Собеседник издания уточнил, что это произошло ещё в феврале 2021 года.
Источник напомнил, что помимо гражданства ОАЭ у Дурова уже есть паспорта Франции и расположенного на Карибских островах государства Сент-Китс и Невис, а также России, правда, как утверждается, срок действия его российского паспорта «уже истёк».
Ранее Дуров обратился к Forbes с просьбой не называть его российским миллиардером. По словам его представителя бизнесмена, «Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться».
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