СМИ: Павел Дуров стал гражданином ОАЭ

Собеседник издания уточнил, что это произошло ещё в феврале 2021 года.

Источник напомнил, что помимо гражданства ОАЭ у Дурова уже есть паспорта Франции и расположенного на Карибских островах государства Сент-Китс и Невис, а также России, правда, как утверждается, срок действия его российского паспорта «уже истёк».

Ранее Дуров обратился к Forbes с просьбой не называть его российским миллиардером. По словам его представителя бизнесмена, «Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться».

