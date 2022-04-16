Павел Дуров попросил Forbes не называть его российским миллиардером

«Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться», — заявил представитель Дурова.

Forbes отмечает, что подобные обращения от предпринимателей поступали и ранее, однако в последние месяцы их число увеличилось на фоне специальной военной операции России на Украине и санкций Запада против РФ.

Ранее в апреле Forbes включил Дурова в рейтинг 20 богатейших бизнесменов России-2022: основатель Telegram с состоянием в $15,1 млрд занял третью строчку в списке.

