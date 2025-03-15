СМИ: Павел Дуров покинул Францию и отправился в Дубай по разрешению суда

Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже в августе 2024 года. Его на несколько дней заключили под арест, а затем отпустили под залог в пять миллионов евро и обязательство дважды в неделю отмечаться в полиции.

Ранее сообщалось, что дело бизнесмена не передадут в суд в ближайший год или даже больше. Он находился под судебным надзором, покидать Францию запрещалось.

В декабре Дуров был впервые допрошен в парижском суде в рамках расследования, связанного с деятельностью мессенджера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

