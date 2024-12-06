СМИ: Павла Дурова впервые допросили по существу в парижском суде
Основатель Telegram Павел Дуров был впервые допрошен в парижском суде в рамках расследования, связанного с деятельностью мессенджера. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник, знакомый с делом.
Допрос состоялся в пятницу, 6 декабря. Судья задавал вопросы по существу предполагаемой причастности платформы к преступным действиям. Дуров прибыл в суд в сопровождении адвокатов и заявил, что доверяет французскому правосудию, но от дополнительных комментариев по делу отказался.
Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже по обвинениям, связанным с десятью правонарушениями, за которые ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Позже его отпустили под залог в размере €5 млн с условием регулярной явки в полицию и запретом покидать Францию.
Ранее Дуров заявил, что действия французских властей удивили его, особенно с учетом мер, которые Telegram принял для борьбы с угрозами. Он напомнил, что между платформой и французскими правоохранительными органами уже давно существует горячая линия для предотвращения террористической деятельности. По его мнению, претензии к мессенджеру следует адресовать сервису, а не его руководству, передает «Радиоточка НСН».
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