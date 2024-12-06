СМИ: Павла Дурова впервые допросили по существу в парижском суде

Основатель Telegram Павел Дуров был впервые допрошен в парижском суде в рамках расследования, связанного с деятельностью мессенджера. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник, знакомый с делом.

Допрос состоялся в пятницу, 6 декабря. Судья задавал вопросы по существу предполагаемой причастности платформы к преступным действиям. Дуров прибыл в суд в сопровождении адвокатов и заявил, что доверяет французскому правосудию, но от дополнительных комментариев по делу отказался.