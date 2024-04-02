СМИ: Пасынок Газманова отказался от фамилии певца
Пасынок Олега Газманова Филипп отказался от фамилии народного артиста РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, Филипп взял девичью фамилию своей матери Марины Муравьевой, которая является второй женой певца. Его биологический отец - Вячеслав Мавроди, брат основателя «МММ» Сергея Мавроди.
Отмечается, что Филипп Муравьев является совладельцем ООО «Фрейтер», которое занимается грузоперевозками. Mash предполагает, что смена фамилии связана именно с бизнесом, так как Олег Газманов находится под санкциями ЕС.
Ранее в министерстве просвещения поддержали идею включить в школьную программу уроков музыки композиции группы «Любэ», Олега Газманова и SHAMAN, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне оформили каждый четвертый кредит без посещения банка
- Стилист Еркович назвала лучшие сочетания цветов в одежде на лето
- Минобороны Казахстана опровергло запуск БПЛА с территории страны
- Сталлоне заявил о начале съемок второго сезона сериала «Король Талсы»
- Зеленский утвердил снижение возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет
- Кустурица в Кремле пообещал Путину снять «русский триптих»
- Центробанк: Кредиты в России имеют 50 млн человек
- «Роскосмос» утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции
- Блогеру Блиновской доначислили еще 227 млн рублей налогов
- Умерла народная артистка России Татьяна Конюхова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru