СМИ: Пасынок Газманова отказался от фамилии певца

По данным канала, Филипп взял девичью фамилию своей матери Марины Муравьевой, которая является второй женой певца. Его биологический отец - Вячеслав Мавроди, брат основателя «МММ» Сергея Мавроди.

Отмечается, что Филипп Муравьев является совладельцем ООО «Фрейтер», которое занимается грузоперевозками. Mash предполагает, что смена фамилии связана именно с бизнесом, так как Олег Газманов находится под санкциями ЕС.

Ранее в министерстве просвещения поддержали идею включить в школьную программу уроков музыки композиции группы «Любэ», Олега Газманова и SHAMAN, сообщает RT.

