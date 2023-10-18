«Парень, который меня подвинул»: Газманов похвалил певца SHAMAN
Народный артист РФ Олег Газманов похвалил певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), который обошёл его в рейтинге самых популярных русских исполнителей по результатам опроса ВЦИОМ.
В интервью «АиФ» он отметил, что есть «что-то неправильное», когда два года подряд лучшим становился «72-летний композитор и певец».
«Наконец появился парень, который меня подвинул! Я рад за него, рад, что он сейчас является примером для юных артистов», - заключил Газманов.
Ранее треть россиян назвали певца SHAMAN исполнителем года на российской эстраде, следует из опроса ВЦИОМ. Олег Газманов и Николай Басков заняли второе и третье места, соответственно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru