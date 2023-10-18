«Парень, который меня подвинул»: Газманов похвалил певца SHAMAN

В интервью «АиФ» он отметил, что есть «что-то неправильное», когда два года подряд лучшим становился «72-летний композитор и певец».

«Наконец появился парень, который меня подвинул! Я рад за него, рад, что он сейчас является примером для юных артистов», - заключил Газманов.

Ранее треть россиян назвали певца SHAMAN исполнителем года на российской эстраде, следует из опроса ВЦИОМ. Олег Газманов и Николай Басков заняли второе и третье места, соответственно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

