СМИ: Панфилова подключили к аппарату ИВЛ

Режиссер и сценарист Глеб Панфилов находится в стабильно тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В театре «Ленком Марка Захарова» подтвердили госпитализацию Глеба Панфилова

Ранее 88-летний Панфилов был госпитализирован с инсультом, напоминает RT.

«У ... Глеба Анатольевича диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием. Состояние осложняется пневмонией и тромбоцитозом», — отмечается в сообщении.

В свою очередь директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер в беседе с РИА Новости заявил, что Панфилов «разговаривает, на все реагирует». По словам Варшавера, у режиссера развилась пневмония.

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ФОТО: РИА Новости
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