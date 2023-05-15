СМИ: Панфилова подключили к аппарату ИВЛ
Режиссер и сценарист Глеб Панфилов находится в стабильно тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Ранее 88-летний Панфилов был госпитализирован с инсультом, напоминает RT.
«У ... Глеба Анатольевича диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием. Состояние осложняется пневмонией и тромбоцитозом», — отмечается в сообщении.
В свою очередь директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер в беседе с РИА Новости заявил, что Панфилов «разговаривает, на все реагирует». По словам Варшавера, у режиссера развилась пневмония.
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