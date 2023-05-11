В театре «Ленком Марка Захарова» подтвердили госпитализацию Глеба Панфилова
Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер подтвердил, что народный артист РСФСР, режиссёр и сценарист Глеб Панфилов был госпитализирован в Москве с инсультом, сообщает ТАСС.
По его словам, медики повезли его в Институт Склифосовского.
«Глеб Анатольевич сегодня попал в беду: упал, и у него образовался инсульт головного мозга... Он, слава богу, разговаривает, поэтому есть надежда, что всё будет хорошо», - добавил Варшавер.
Ранее в СМИ появилась информация, что 88-летнего Панфилова доставили в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом, позже врачи решили перевести его в столичную клинику, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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