В КПРФ назвали диверсией вопрос Путину о выносе тела Ленина из Мавзолея

Вопрос о выносе тела Владимира Ленина из Мавзолея, который был задан президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии, является провокацией и диверсией. Такое заявление в беседе с NEWS.ru сделал пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

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По его мнению, люди, задающие подобные вопросы, следуют примеру Украины, которая борется с русским наследием и стремится расколоть российское общество.

«Мы говорим о сплочении общества, а такого рода вопросы говорят о его разобщении. В нынешних условиях это не просто провокация, а диверсия в угоду нашим вражеским противникам», - указал парламентарий.

Ранее Путин заявил, что вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея — чрезвычайно чувствительный и не подходит для пресс-конференции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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