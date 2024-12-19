В КПРФ назвали диверсией вопрос Путину о выносе тела Ленина из Мавзолея

По его мнению, люди, задающие подобные вопросы, следуют примеру Украины, которая борется с русским наследием и стремится расколоть российское общество.

«Мы говорим о сплочении общества, а такого рода вопросы говорят о его разобщении. В нынешних условиях это не просто провокация, а диверсия в угоду нашим вражеским противникам», - указал парламентарий.

Ранее Путин заявил, что вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея — чрезвычайно чувствительный и не подходит для пресс-конференции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».