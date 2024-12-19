В КПРФ назвали диверсией вопрос Путину о выносе тела Ленина из Мавзолея
Вопрос о выносе тела Владимира Ленина из Мавзолея, который был задан президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии, является провокацией и диверсией. Такое заявление в беседе с NEWS.ru сделал пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.
По его мнению, люди, задающие подобные вопросы, следуют примеру Украины, которая борется с русским наследием и стремится расколоть российское общество.
«Мы говорим о сплочении общества, а такого рода вопросы говорят о его разобщении. В нынешних условиях это не просто провокация, а диверсия в угоду нашим вражеским противникам», - указал парламентарий.
Ранее Путин заявил, что вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея — чрезвычайно чувствительный и не подходит для пресс-конференции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Потери ВСУ в Курской области превысили 42 100 военнослужащих
- СМИ: «Большая семерка» рассматривает снижение потолка цен на российскую нефть
- В Челябинской области автобус с 25 детьми съехал в кювет
- Депутат Хованская назвала поручение Путина, которое не выполнят в срок
- Президент Турции Эрдоган призвал страны исламского мира изолировать Израиль
- В КПРФ назвали диверсией вопрос Путину о выносе тела Ленина из Мавзолея
- ВСУ ударили ракетами ATACMS и Storm Shadow по предприятию в Ростовской области
- Суд арестовал капитанов потерпевших крушение в Черном море танкеров
- Замглавы Минобороны Фрадков наградил военных строителей
- В Росздравнадзоре отчиталась о ликвидации дефицита физраствора в аптеках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru