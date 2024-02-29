Путин: На Байкале появится новый курорт с нулевым уровнем загрязнения для озера

«Считаю важным строго придерживаться принципа «ноль загрязнений», то есть полного отсутствия отходов и стоков в озере», - пояснил он.

По словам президента, строительство курорта станет частью проекта «Пять морей». В дальнейшем современные гостиничные комплексы появятся на побережьях Каспийского, Балтийского, Азовского, Черного и Японского морей. Проект позволит увеличить внутренний турпоток на 10 миллионов человек в год, также ожидается, что к 2030 году турпоток по стране удвоится. В этом случае вклад туризма в ВВП России вырастет до 5%.

Ранее сообщалось, что в в рамках проекта «Пять морей» новые морские курорты появятся в Дагестане, напоминает «Радиоточка НСН».

