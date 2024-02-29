Путин: На Байкале появится новый курорт с нулевым уровнем загрязнения для озера
К 2030 году на озере Байкал откроется новый курорт. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
«Считаю важным строго придерживаться принципа «ноль загрязнений», то есть полного отсутствия отходов и стоков в озере», - пояснил он.
По словам президента, строительство курорта станет частью проекта «Пять морей». В дальнейшем современные гостиничные комплексы появятся на побережьях Каспийского, Балтийского, Азовского, Черного и Японского морей. Проект позволит увеличить внутренний турпоток на 10 миллионов человек в год, также ожидается, что к 2030 году турпоток по стране удвоится. В этом случае вклад туризма в ВВП России вырастет до 5%.
Ранее сообщалось, что в в рамках проекта «Пять морей» новые морские курорты появятся в Дагестане, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru