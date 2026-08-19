ФАС выдала новые предупреждения АЗС за завышенные цены на бензин

Федеральная антимонопольная служба России выдала новые предупреждения автозаправочным станциям в Херсонской, Сахалинской, Тюменской и Тверской областях за завышенные цены на бензин, сообщает Telegram-канал Mash.

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Частные компании необоснованно меняли стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС. Среди них - АЗС в Геническом округе в Херсоне, ООО «Альтус» в Сахалинской области, ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» в Тюмени (не рассматривала заявки сельхозпроизводителя на поставку топлива), ООО «Эгида» в Тверской области.

В результате в Хакасии после проверок антимонопольной службы снизили цены на топливо. Ведомство завело 41 дело по факту нарушений.

Ранее ФАС возбудила дела против операторов АЗС на Кубани и Запорожье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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