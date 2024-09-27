В Череповце 11-летний ребенок утонул в аквапарке

Ребенок утонул в аквапарке в Череповце. Об этом заявили в управлении Следственного комитета по Вологодской области.

По данным ведомства, ЧП произошло вечером 26 сентября. Одиннадцатилетний мальчик погиб во время отдыха с родителями.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — указали в Следкоме.

Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения. Специалистами назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в аквапарке на юго-востоке Москвы произошел пожар, персонал эвакуировали, посетителей не было в парке во время ЧП.

