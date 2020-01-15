СМИ: отец Децла захотел подтвердить родство с внуком
Продюсер, отец покойного рэпера Децла Александр Толмацкий хочет провести ДНК-экспертизу, что подтвердить родство со своим внуком. Соответствующее требование он якобы адресовал вдове сына.
Ранее в интернете появился анонс очередного выпуска шоу «Прямой эфир», главным героем которого стал Александр Толмацкий. Телеведущий Андрей Малахов заявляет в ролике, что отец Децла сомневается в том, что его сын воспитывал на протяжении 14 лет своего биологического ребенка.
«Что ответит вдова рэпера?» - задался вопрос Малахов, пишут «Дни.ру».
Напомним, Децл (Кирилл Толмацкий) умер 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске. Причиной смерти назвали сердечную недостаточность.
В конце прошлого года на могиле рэпера произошел пожар, повредивший погост. Работники кладбища объяснили инцидент визитами фанатов, которую часто зажигают свечи на могиле кумира, отмечает телеканал «360».
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