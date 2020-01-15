СМИ: отец Децла захотел подтвердить родство с внуком

Ранее в интернете появился анонс очередного выпуска шоу «Прямой эфир», главным героем которого стал Александр Толмацкий. Телеведущий Андрей Малахов заявляет в ролике, что отец Децла сомневается в том, что его сын воспитывал на протяжении 14 лет своего биологического ребенка.

«Что ответит вдова рэпера?» - задался вопрос Малахов, пишут «Дни.ру».

Напомним, Децл (Кирилл Толмацкий) умер 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске. Причиной смерти назвали сердечную недостаточность.

В конце прошлого года на могиле рэпера произошел пожар, повредивший погост. Работники кладбища объяснили инцидент визитами фанатов, которую часто зажигают свечи на могиле кумира, отмечает телеканал «360».

