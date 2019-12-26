В Москве сгорела могила Децла

На Пятницком кладбище в Москве сгорела могила рэпера Кирилла Толмацкого (Децла). Об этом рассказала мать артиста Ирина Толмацкая. На опубликованном в ее «Инстаграме» видео виднеется обугленный крест.

Расстроенная женщина подумала, что могилу сожгли. Однако один из работников кладбища предположил, что пожар мог произойти случайно, передает РЕН ТВ. Поклонницы часто зажигают свечи на могиле рэпера, и одна из них могла упасть и вызвать возгорание.

Децл скончался в ночь на 3 февраля 2019 года после выступления в одном из клубов Ижевска. Ему было 35 лет. Сообщалось, что причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность. Мать певца рассказала, что в последнее время он жаловался на боли в руках и ногах, а также работал на износ.

