Минюст РФ признал иноагентом экс-депутата Госдумы Олега Шеина
Минюст России внес в реестр иностранных агентов политика, бывшего депутата Госдумы Олега Шеина (партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), сообщается на сайте министерства.
Отмечается, что Шеин участвовал в качестве респондента и эксперта на информационных площадках, предоставляемых иноагентами, принимал участие в распространении и создании для неограниченного круга лиц материалов и сообщений иностранного агента. Также указывается, что Шеин распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.
Кроме того, в список иноагентов также попал бывший участник региональных выборов в Петербурге Вадим Ваганов.
Шеин был депутатом Госдумы с 2016 по 2021 год, а ранее депутатом Астраханской облдумы в течение пяти лет. В 2011 году он объявлял голодовку из-за несогласия с результатами выборов в думу Астраханской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru