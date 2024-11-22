Минюст РФ признал иноагентом экс-депутата Госдумы Олега Шеина

Отмечается, что Шеин участвовал в качестве респондента и эксперта на информационных площадках, предоставляемых иноагентами, принимал участие в распространении и создании для неограниченного круга лиц материалов и сообщений иностранного агента. Также указывается, что Шеин распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.

Кроме того, в список иноагентов также попал бывший участник региональных выборов в Петербурге Вадим Ваганов.

Шеин был депутатом Госдумы с 2016 по 2021 год, а ранее депутатом Астраханской облдумы в течение пяти лет. В 2011 году он объявлял голодовку из-за несогласия с результатами выборов в думу Астраханской области, передает «Радиоточка НСН».

