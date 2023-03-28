Осужденный за дискредитацию армии Алексей Москалев сбежал из-под домашнего ареста
53-летний житель Тульской области Алексей Москалев, которого во вторник осудили на два года колонии по делу о дискредитации армии, сбежал из-под домашнего ареста до оглашения приговора. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Ефремовского межрайонного суда Тульской области. По ее словам, мужчина не явился сегодня на заседание суда, так как накануне сбежал из-под ареста. Приговор ему вынесен заочно.
В апреле 2022 года Москалева оштрафовали по делу о дискредитации ВС РФ за пост в соцсети. Администрация школы, где училась его дочь Мария, пожаловалась на рисунок девочки к уроку ИЗО, где девочка изобразила женщину с ребенком, флаги Украины и РФ и летящие ракеты.
В декабре прошлого года в отношении Алексея Москалева возбудили уголовное дело из-за повторной дискредитации российской армии. 3 марта мужчину отправили под домашний арест, а дочь направили в социальное учреждение.
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