Осужденный за дискредитацию армии Алексей Москалев сбежал из-под домашнего ареста

В апреле 2022 года Москалева оштрафовали по делу о дискредитации ВС РФ за пост в соцсети. Администрация школы, где училась его дочь Мария, пожаловалась на рисунок девочки к уроку ИЗО, где девочка изобразила женщину с ребенком, флаги Украины и РФ и летящие ракеты.

В декабре прошлого года в отношении Алексея Москалева возбудили уголовное дело из-за повторной дискредитации российской армии. 3 марта мужчину отправили под домашний арест, а дочь направили в социальное учреждение.

