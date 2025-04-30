Латвия закрыла въезд певице Орбакайте и композитору Бреговичу

Латвия запретила въезд в страну российской певице Кристине Орбакайте и сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. Об этом сообщает портал гостелерадио LSM.

Соответствующее решение приняла латвийская Служба государственной безопасности. По данным ведомства, выступления артистов «не соответствуют интересам национальной безопасности» республики.

Известно, что летом у Орбакайте и Бреговича были запланированы концерты в Латвии.

Ранее Россия запретила въезд стендап-комикам Вячеславу Комиссаренко и Дмитрию Романову, лишенным гражданства РФ, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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