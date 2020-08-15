СМИ опубликовали фото убитого силовиками протестующего в Минске

По версии МВД Белоруссии, гибель протестующего произошла в результате того, что в его руках произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Утверждалось, что он намеревался применить его против бойцов ОМОНа на перекрестке улицы Притыцкого и проспекта Пушкина.

Погибший в Минске 34-летний Александр Тарайковский занимался продажей автошторок. Имел судимость и провел в заключении семь лет за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Был женат, растил дочь.

15 августа в Минске прошли акции памяти Тарайковского.

После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты из-за непризнания результатов кампании. По данным ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов избирателей, Светлана Тихановская - около 10 процентов. Милиция и внутренние войска Белоруссии применили против демонстрантов светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули.

