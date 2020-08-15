Штаб Тихановской инициировал создание координационного совета по трансферу власти
Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской начал формировать координационный совет для передачи власти. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу штаба.
Планируется, что в координационный совет войдут наиболее уважаемые члены белорусского общества.
«Мы начинаем формирование координационного совета. Это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти», — сообщили в штабе Тихановской.
В штабе Тихановской готовы принимать заявки от потенциальных членов координационного совета.
«Подтверждением авторитета потенциальных членов могут выступать их достижения, формальные решения об их выдвижении. Формальных критериев нет, основной критерий — доверие и уважение широкого круга белорусов», — заявили в пресс-службе.
В дальнейшем в координационном совете создадут рабочие группы и президиум для принятия оперативных решений.
После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты из-за непризнания результатов кампании. По данным ЦИК республики, Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов избирателей, Светлана Тихановская - около 10 процентов. Милиция и внутренние войска Белоруссии применили против демонстрантов светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули.
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