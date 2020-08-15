Штаб Тихановской инициировал создание координационного совета по трансферу власти

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской начал формировать координационный совет для передачи власти. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу штаба.

Планируется, что в координационный совет войдут наиболее уважаемые члены белорусского общества.

«Мы начинаем формирование координационного совета. Это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти», — сообщили в штабе Тихановской.

В штабе Тихановской готовы принимать заявки от потенциальных членов координационного совета.