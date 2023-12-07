СМИ: Операторов связи захотели лишать лицензий за пропуск мошеннических звонков

Генпрокуратура России и Роскомнадзор предложили отзывать лицензии у операторов связи, пропускающих мошеннические звонки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на выступление зампреда совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации РФ Артема Шейкина на форуме «Антифрод».

Настойчивый мошенник за десять минут звонил жертве почти три тысячи раз

По словам сенатора, ведомства разрабатывают поправки к закону «О связи» и прорабатывают возможность аннулирования лицензий компаний, которые пропускают звонки от мошенников, пишет Ura.ru. Инициатива направлена на расширение перечня оснований для отзыва лицензий и позволит «решительно пресекать и привлекать к ответственности недобросовестных операторов».

В работе над поправками пока не участвует Минцифры, ответственное за борьбу с телефонными мошенниками. Отмечается, что операторы связи опасаются непрозрачности процесса отзыва лицензий.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Операторы СвязиМошенникиРоскомнадзорГенпрокуратура

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