СМИ: Операторов связи захотели лишать лицензий за пропуск мошеннических звонков

По словам сенатора, ведомства разрабатывают поправки к закону «О связи» и прорабатывают возможность аннулирования лицензий компаний, которые пропускают звонки от мошенников, пишет Ura.ru. Инициатива направлена на расширение перечня оснований для отзыва лицензий и позволит «решительно пресекать и привлекать к ответственности недобросовестных операторов».

В работе над поправками пока не участвует Минцифры, ответственное за борьбу с телефонными мошенниками. Отмечается, что операторы связи опасаются непрозрачности процесса отзыва лицензий.

