Настойчивый мошенник за десять минут звонил жертве почти три тысячи раз

Телефонный мошенник набирал абонента 2994 раза в течение 10 минут, пытаясь ему дозвониться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по управлению уровнем фрода ПАО «Вымпелком» Петра Алферова.

Специалист рассказал о возобновлении использования мошенниками старых схем обмана

«Самая долгая "атака" в ноябре длилась порядка десяти минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 2994 раза, но так и не смог», – уточнил он.

По данным Алферова, в среднем в сутки благодаря технологиям удается блокировать около 5 млн ложных вызовов клиентам.

Ранее телефонные мошенники стали перенаправлять проверочные звонки в банк в поддельный кол-центр. Новую уловку выявили сотрудники Positive Technologies – российской компании, которая занимается разработкой решений в области информационной безопасности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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